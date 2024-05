Marcell Jacobs convince alle World Relays | fluido e senza forzare - il buon tempo e il confronto coi big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)ha dimostrato una bella condizione di forma durante la batteria delle, ovvero i Mondiali di staffette che si stanno disputando a Nassau (Bahamas). Il Campione Olimpico dei 100 metri e della 4×100, che settimana scorsa aveva fatto il proprio esordio stagionale esprimendosi in 10.11 a Jacksonville, ha fatto vedere una bella falcata nella sua seconda frazione, ricevendo untestimone da Roberto Rigali e correndo un ottimo rettilineo opposto prima di consegnare il bastoncino nelle mani di uno scatenato Lorenzo Patta.sembra essere sulla retta via per ritornare al livello dei giorni migliori, dopo un paio di stagioni un po’ tribolate a causa di problemi fisici, anche se non va mai dimenticato che il Messia dell’atletica ...