Jacobs alza l’asticella alle World Relays | Cambi in sicurezza - in finale prenderemo più rischi

(Di domenica 5 maggio 2024) Un ottimo Marcellha trascinato l’Italia della staffetta 4×100 alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, nelle quali proveranno a bissare il titolo conquistato a Tokyo. Il campione olimpico nei 100 metri ha corso 9?04 sul lanciato, dando una sterzata verso la seconda posizione in questa semidella, dietro solo agli Stati Uniti. Queste le impressioni a caldo del velocista di Desenzano sul Garda ai microfoni della FIDAL: “La parte fondamentale oggi era quella di arrivare nelle prime tre posizioni, noi siamo entrati in pista per arrivare primi e questa prova ci dà tanta confidenza anche per domani, sappiamo che isono stati fatti molto inper cercare di portare il testimone al traguardo e qualificarci”.nella ...