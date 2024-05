Gp Miami - Ferrari a caccia di Verstappen | la gara in diretta

(Di domenica 5 maggio 2024) La Red Bull in pole position davanti a Leclerc e Sainzdi Maxnel Gp di, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale con 4 vittorie nei primi 5 Gp, scatta dalla pole position davanti alla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Questa la classifica costruttori del Mondiale di F1 2024 : 1. Red Bull 209 2. Ferrari 162 3. McLaren 99 4. Mercedes 52 5. Aston Martin 40 6. RB 13 7. Haas 7 21.24 Questa la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2024 aggiornata dopo la Sprint

Charles Leclerc non parte nel migliore dei modi allo spegnimento dei semafori del Gran Premio di Miami . Il monegasco, scattato dalla seconda casella, scivola in quarta durante la prima curva. Il motivo è legato alla partenza violenta di Sergio Perez, che sfiora le Ferrari e rischia di colpire il

Diretta GP di miami: Verstappen ai box per il cambio gomme, nessun danno all'ala anteriore. Piastri nuovo leader - 25° giro - Pit-stop per Russell, gomme hard e rientra davanti ad Hulkenberg in piena lotta con Alonso, che lo passa Piastri conduce su Sainz Norris Verstappen Leclerc Hamilton Russell

Diretta GP di miami: Verstappen al comando, Piastri supera Leclerc, quarto Sainz - 10° giro - Verstappen +2"7 Piastri +3"3 Leclerc +4"4 Sainz +6"2 Perez +7"6 Norris poi Hamilton che ha superato Hulkenberg, Russell Tsunoda Stroll Gasly Alonso Albon Ocon Sargeant Zhou Bottas Magnussen

F1, Leclerc e Sainz sfidano Verstappen a miami - Al via il Gran Premio di miami con le due ferrari subito dietro alla vettura del campione del mondo, pronte a mettergli pressione fin dalla partenza. Seguite con noi la gara delle Rosse nella nostra d