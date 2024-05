Liga 2023 2024 | rimonta casalinga del Celta Vigo - vincono Betis e Siviglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Si è concluso il sabato calcistico in, in scena la 34esima giornata con cinque match. In quello delle 14, ilha battuto 2-0 l’Osasuna che ha finito il match in dieci uomini. Decisive le reti dell’ex Leicester, Ayoze Perez, e Pablo Fornals. L’Osasuna è rimasto in inferiorità numerica al minuto 26? con l’espulsione di Moncayola, dopodiché ha subito nel giro di cinque minuti il doppio vantaggio e faticato per il resto della partita per evitare un passivo più pesante. Espulso anche il tecnico Arrasate per proteste. Nell’incontro delle 16, ilinha battuto il Villarreal per 3-2, con le reti di Iago Aspas su rigore, Strand Larsen e Douvikas. Il Villarreal aveva aperto il match con la rete di Alberto Moreno ma al 17? è rimasto in 10 per l’espulsione di Comesana. E’ valsa a poco ...