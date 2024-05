Il malore e la corsa al Pronto Soccorso | a 13 anni muore improvvisamente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn minore è morto nel pomeriggio di oggi aldel San Pio. I Carabinieri di Benevento hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause del decesso. Il ragazzo, 13, residente in città, era stato accompagnato in Ospedale perché accusava un, ma al, a quanto è stato possibile sapere, i medici presenti non avrebbero potuto fare nulla per lui: un arresto cardiocircolatorio ne avrebbe causato il decesso. I familiari del ragazzo hanno chiesto l’intervento dell’Arma per fare luce sull’accaduto. Per ora di sicuro c’è solo dolore e sconcerto per quanto accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.