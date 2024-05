Femminicidio Aosta - il padre di Auriane | Il suo delitto non sia vano

(Di sabato 4 maggio 2024) "Questo ulteriorenon sia": è la speranza affidata a una lettera ai media di Ludwig Laisne,diNathalie Laisne, la ventiduenne di Lione trovata morta il 5 aprile scorso in una chiesetta diroccata a La Salle,. Il compagno, Sohaib Teima, di 21 anni, di Fermo, è "gravemente indiziato" del. "Perché", scrive ildella ragazza, "il suo aguzzino ha potuto avvicinarsi a lei nonostante il divieto di avvicinamento? Perché non ha dovuto indossare il braccialetto elettronico? Perché quando a febbraio era stata chiesta una detenzione provvisoria, il procuratore di Lione non l'ha disposta subito, lasciando così verificarsi il dramma?", si chiede. Intanto ieri Il tribunale francese di Grenoble ha condannato a sei mesi di reclusione ...

