Il padre di Auriane Laisne uccisa a La Salle Aosta | Il suo femminicidio non sia vano

(Di sabato 4 maggio 2024) “Questo ulteriorenon sia”. Sono le parole scritte, in una lettera ai media, da Ludwigdi, la 22enne di Lione trovata morta il 5 aprile scorso in una chiesetta diroccata a La). Il compagno, Sohaib Teima, 21enne, di Fermo, è “gravemente indiziato” del delitto. “Perché il suo aguzzino ha potuto avvicinarsi a lei nonostante il divieto di avvicinamento? – continua la lettera di Ludwig – Perché non ha dovuto indossare il braccialetto elettronico? Perché quando a febbraio era stata chiesta una detenzione provvisoria, il procuratore di Lione non l’ha disposta subito, lasciando così verificarsi il dramma?”. Il corpo della giovane era stato ritrovato con ferite all’addome e un profondo taglio al collo. E pochi giorni dopo, il ...

