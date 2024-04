Cuciniamo insieme | crocchette filanti agli asparagi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) Glisono i protagonisti di questa stagionecon i carciofi, tra l’altro hanno ottime proprietà nutrizionali e aiutano tantissimo a depurarci dalle scorie dell’inverno. Si possono preparare in infiniti modi e a noi è venuto in mente di farli assurgere a rango di apetizer o di piatto per una cena veloce. Ingredienti - 500 grammi di patate, 7 o 8verdi, un cipollotto bianco, 8 ciliegine di mozzarella fiordilatte, 80 grammi di prosciutto crudo, due uova, 6 cucchiai di latte, 80 grammi di farina 00, 100 grammi di pangrattato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, olio per friggere 750 millilitri, sale, pepe e noce moscata q.b. Procedimento - Fate bollire le patate, una volta lesse sbucciatele e schiacciatele. Se volete fare prima potete bollire le patate a pezzi. Nel frattempo tritate finemente il ...