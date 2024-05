Clima e energia - il G7 non basta Il dialogo necessario in vista della Cop29 secondo Clini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) Le difficoltà dei negoziati per la preparazione di comunicati finali condivisi al termine di riunioni internazionali su temi complessi e divisivi come i cambiamentitici e l’mi sono note per la mia lunga esperienza. Complimenti alla Presidenza Italiana del G7 che è riuscita a confezionare un documento che conferma obiettivi, strategie e linguaggio degli ultimi accordi internazionali sul. La conferma del multilateralismo come strada per affrontare la crisitica insieme alla sicurezza energetica non era affatto scontata. E questo è un successo italiano. Così come è di grande rilievo l’inclusione del nucleare tra le tecnologie per la decarbonizzazione: questa è una risposta nel “perimetro” delle soluzioni direttamente gestibili dal G7, e può essere una “pietra miliare” per la competitività nel ...