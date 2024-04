G7 - al via a Torino il vertice su clim - energia e ambiente

(Di lunedì 29 aprile 2024) I ministri dei Paesi del G7 sono alla Reggia di Venaria, in provincia di, in occasione deldel gruppo dei Sette sua,. Presenti anche alcuni commissari europei assieme ai rappresentanti di altri sei Stati e di nove Organizzazioni internazionali. Ad accoglierli c'è il ministro dell'Gilberto Pichetto Fratin.

Franco Berrino, chi è l’epidemiologo che ha dedicato la vita alla prevenzione - Ottanta anni, ma solo all’anagrafe. Franco Berrino ha il profilo del grande saggio ma l’energia di un ragazzo. Epidemiologo e scrittore, ha dedicato la sua attività di medico allo studio della longevi ...

Continua a leggere>>

Extinction Rebellion viola la zona rossa del G7 con uno striscione in piazza Carlina a torino - È il quarto giorno consecutivo in cui Extinction Rebellion torna in azione per denunciare le politiche climatiche dei governi del G7 ...

Continua a leggere>>

G7, al via a torino il vertice su clima, energia e ambiente - (LaPresse) I ministri dei Paesi del G7 sono alla Reggia di Venaria, in provincia di torino, in occasione del vertice del gruppo dei Sette su ...

Continua a leggere>>