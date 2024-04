Arrampicata sportiva - Coppa Europa Boulder giovanile 2024 | azzurri alla riscossa in Austria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Torna l’appassionante: dopo la prima tappa a Curno e la seconda a Soure, dal 3 al 5 maggio si disputeràBloc House di Graz, in, la terza e penultima prova di circuito. Gareggeranno per il tricolore, nella categoria Under 16, Andrea Ludovico Chelleris (ASD Teste di Pietra), 7° in finale a Soure; Virginia Bresolin (Opera Verticale), 8° in finale a Soure; Alice Marcelli (Ragni di Lecco), oro inSpeed; Gabriele Fisanotti (C.A.T. SSD), Matteo Tranquilli (B-Side), Leonardo Donola (Opera Verticale), Rocco Dal Lago (Star Wall Climbing Roma), Emma Gregorotti (King Rock Climbing), Carolina Gradaschi (Rock Brescia) e Giorgia Zanetti (Intellighenzia Project). Nella categoria Under 18 affronteranno i ...