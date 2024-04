Elezioni europee Per i fuorisede c’è il voto a distanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Anche chi studia lontano da casa potrà esprimere il proprioper il prossimo appuntamento elettorale di primavera senza dovere per forza fare ritorno a casa. In occasione dellepreviste per sabato 8 e domenica 9 giugno è stato infatti sperimentalmente introdotto ilper gli studenti e le studentesse temporaneamente domiciliati in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti. Per accedere a questa possibilità è necessario presentare una specifica domanda presso il Comune di residenza entro e non oltre domenica 5 maggio. Tutte le informazioni sono riportate sulla pagina del sito istituzionale dedicata alle2024, all’indirizzo ...