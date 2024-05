Voto alle Europee - la prima volta per gli studenti fuorisede è una corsa a ostacoli Ecco cosa fare per votare nella città dove si studia

(Di venerdì 3 maggio 2024) La possibilità di andareurne nel luogo in cui si è domiciliati per motivi di studio riguarda 330mila ragazzi, ma in pochi lo sanno. E il termine per la richiesta scade il 5 maggio

Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi 830mila (in base a dati del Mur) gli studenti fuori sede che potranno votare alle elezioni Europee per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza dover rientrare nel Comune di residenza. Il ministero dell’Interno, ... Continua a leggere>>

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "A me il 4,5% dei sondaggi non basta. Io voglio un voto in più di Salvini che è simbolo di un Europa al contrario". Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. Continua a leggere>>

Sono 10 le liste ammesse dall'ufficio elettorale circoscrizionale per l'Italia Nord-occidentale per le elezioni Europee . Tra queste Libertà, Rassemblement Valdotain, Forza Italia, Azione-Siamo europei, Partito democratico, alle anza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle, Lega Salvini Premier, Stati ... Continua a leggere>>

europee Forza Italia, Scajola porta Del Debbio ad Imperia - viene infatti presentato ad Imperia a pochi giorni dalle elezioni europee, in cui Scajola sosterrà platealmente Forza Italia nel segno di Berlusconi, e a pochi chilometri da Sanremo, anch'essa ... Continua a leggere>>

Elezioni europee: chi sono i capolista e i primi candidati - Elezioni europee 8-9 giugno 2024: regole e casi particolari per il voto 25 Aprile 2024 In tutto, sono 33 i simboli ammessi. Gli elettori hanno finalmente le prime informazioni per iniziare a pensare ... Continua a leggere>>

In scadenza la presentazione delle domande per il voto per gli studenti fuori sede - In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno, gli studenti che per motivi di studio si trovano in un comune di una regione diversa da quella di residenza sono ammess ... Continua a leggere>>