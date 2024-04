(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile- Gli studenti e le studentesse fuori sede, quest'anno, potranno votare alle elezioni, che si tengono sabato 8 e domenica 9 giugno, nella città in cui studiano, sia per i residenti sotto le Due Torri che studiano in un'altra città sia per chi, invece, frequenta qui gli studi. Il Comune ha predisposto anche una pagina informativa sul proprio sito con tutte le informazioni necessarie. Ma vediamofunzionerà la votazione a. Votare aLe studentesse e gli studenti che studiano in città potranno votare a. Essendo un numero potenzialmente molto elevato, il Comune ha elaborato un modulo online che si chiede, in maniera facoltativa, di compilare e di trasmettere all'Ufficio Elettorale per anticipare la scelta e ...

Election day, modifica al tetto dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti, voto agli studenti fuori sede: sono le novità introdotte dal decreto elezioni approvato in aula al Senato ... (ilfogliettone)

A cura di Emma lo Conte Il 22 febbraio 2024 è stata una giornata storica per gli universitari e per i fuori sede. Finalmente la voce della nostra community, composta da OLTRE 1 MILIONE DI STUDENTI ... (quotidiano)

Come votare da fuori sede - Si ha tempo fino al 5 maggio per fare domanda. Il Voto a distanza è concesso solo a studenti e studentesse e solo per le europee. Chi dovrà votare anche alle comunali dovrà tornare per forza a casa ...wired

Voto fuorisede per le Europee 2024: come fare a Bologna - Ecco i passi che studenti e studentesse, domiciliati in città per motivi di studio, devono seguire per poter votare l’8 e il 9 giugno. Ma anche le istruzioni per i residenti bolognesi che studiano alt ...ilrestodelcarlino

Elezioni europee 2024, come possono votare gli studenti fuori sede a Bologna - Le studentesse e gli studenti fuori sede potranno per la prima volta votare nella città in cui studiano. Ecco come.gazzettadibologna