Incidente tra furgone e pullman pieno di turisti spagnoli sulla Roma-Civitavecchia - Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma secondo le prime testimonianze il furgone avrebbe tamponato il pullman e poi si sarebbe ribaltato ...

Incidente in autostrada: furgone si ribalta dopo scontro con pullman di turisti. Un ferito grave - Incastrato tra le lamiere del furgone ribaltato dopo lo scontro con un pullman di turisti spagnoli. È grave il conducente di un autocarro rimasto coinvolto in un incidente in autostrada. Illesi i ...

Caserta, pullman non in regola, i vigili fermano gita scolastica in Puglia: multa da 500 euro - La Polizia Locale di Caserta diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli alle prime ore del mattino ha effettuato il controllo ad alcuni bus che dovevano accompagnare gli alunni di ...

