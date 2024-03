Scherma | domani a Sint Niklaas saranno 8 le sciabolatrici azzurre nel tabellone principale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) La testa di tutte e tutti è già proiettata a domenica, ma prima c’è una prova individuale di Coppa del Mondo 2023-2024 di sciabola femminile da onorare. È vero che in coda a questa settimana ci sarà la gara a squadre decisiva in chiave Parigi 2024, l’ultima che assegna punti per la qualificazione olimpica, e l’Italia si gioca tantissimi; ma oggi a(Belgio) sono andate in scena le qualificazioni per il, che si svolgerà. Martina Criscio e Chiara Mormile erano già ammesse alla giornata clou di, per diritto di ranking, mentre erano in 10 leitaliane, convocate dal CT Nicola Zanotti impegnate in pedana oggi. Dopo la fase a gironi Irene Vecchi ed Eloisa Passaro sono risultate essere tra le migliori 16 di giornata ...