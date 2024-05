Prima categoria Sassoferrato-Genga Promozione vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Potrebbe essere il giorno del ritorno inper il, girone B). I ragazzi di Ricci non dovranno fare molti calcoli e cercare la vittoria oggi, sul proprio campo, contro una Sampaolese invischiata nella lotta per evitare i playout. A proposito di spareggisono sicuri per il Montemarciano (di scena a Castelbellino), mentre vorrà assicurarseli il Borgo Minonna che non potrà sbagliare contro il Pietralacroce. Nella zona playout invischiate Senigallia, Chiaravalle, Staffolo e Sampaolese oltre alla Labor. Nel C la Passatempese per essere sicura di centrare i playoff dovrà vincere a Montecassiano., 30^ giornata. Oggi (ore 16:30). Girone B: Borghetto-Labor, Borgo Minonna-Pietralacroce, ...