LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ANCHE PER PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA La Jesina nella sfida salvezza senza Donkor squalificato con la Civitanovese

(Di venerdì 3 maggio 2024) In Eccellenza lanon potrà contareplayout del 12 maggio su Baahuna giornata dopo l’espulsione rimediata domenica a Civitanova. Sempre nel massimo campionato regionale dopo l’ultima giornata giocata domenica due turni di squalifica per Tulli (Sangiustese Vp). Una giornata per Buonavoglia, Spagna e Domizi (), Moscati (Tolentino).. Una giornata a De Martino (Trodica) che salterà quindi la semifinale playoff contro la Vigor Castelfidardo. Ammenda di euro 80 alla Castelfrettese "per aver i propri sostenitori a fine gara intornato cori offensivi nei confronti dell’arbitro".. Un turno a Morgante (Sampaolese), Gasparini (Filottranese), Capomagi ...

