Tutti i marcatori della Promozione e Prima categoria | la Fratta ai playoff da terza - sogna anche l’Edelweiss Frabattist - doppietta per la salvezza del Civitella

Pubblico numeroso e scenografie da grandi stadi in tribuna hanno fatto da cornice al derby cassanese Pierino Ghezzi-Valentino Mazzola nell’ultima giornata di campionato di seconda categoria. Una partita importante e decisiva per il punteggio finale in classifica per entrambe le formazioni. La ...

Continua a leggere>>

Forte-Academy Porcari 2-2 Pari prezioso che lancia gli squali per la prima volta nella loro storia agli spareggi per la promozione. Avanti gli ospiti con una rete in mischia di Maggi Gianluca al 13’, pari locale che arriva grazie a Bresciani lesto a ribattere di testa al 33’ una conclusione ...

Continua a leggere>>