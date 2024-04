Promozione in Prima categoria Missione compiuta per il Mazzola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblico numeroso e scenografie da grandi stadi in tribuna hanno fatto da cornice al derby cassanese Pierino Ghezzi-Valentinonell’ultima giornata di campionato di seconda. Una partita importante e decisiva per il punteggio finale in classifica per entrambe le formazioni. La Valentino, in cima alla classifica nel girone R con un solo punto di distanza dalla seconda (la Nuova Ronchese), puntava al punteggio pieno, meta obbligata per il passaggio certo allasuperiore. Obiettivo raggiunto, dunque, la Valentinoincassa la vittoria per 1-0, rete nel primo tempo di Matteo Pantani, confermando così il primo posto in classifica con 63 punti e aprendo quindi le porte al ritorno inper la squadra del presidente ...