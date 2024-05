Giro d’Italia 2024 | Pogacar ci prova - ma la prima Maglia Rosa è ecuadoriana

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 4 maggio 2024) Non è Tadeja conquistare laal. Lo sloveno ci hato fino all’ultimo, ma è stato beffato in volata. E’ stata unatappa spettacolare quella del. Tutti si aspettavano Tadeje lo sloveno non ha deluso le aspettative sullo strappo di San Vito. Gli scatti, però, non gli sono serviti per conquistare la. La gioia di Narvaez sul traguardo di Torino – Notizie.com – © LapresseLa sua ruota, infatti, è stata tenuta alla perfezione da Narvaez, che poi sul traguardo di Torino ha avuto la meglio sullo sloveno e Schachmann andando a conquistare la leadership della classifica generale. Il resoconto ...