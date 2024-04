Pallanuoto | Coppa Italia | Brescia trionfa ai rigori contro la Pro Recco | prima vittoria dal 2012

L’AN Brescia vince ai tiri di rigore la finale della Coppa Italia 2023-2024 di Pallanuoto : nell’ultimo atto della Final Eight andata in scena alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, i lombardi ... (oasport)

17.16 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 17.14 I tempi regolari sono terminati 10-10 (5-6 dopo i tiri da rigore). Espulso per gioco ...

Finisce in parità Pro Recco-AN Brescia 10-10, si va a i rigori! 0.11 Ultimo time out negli ultimi undici secondi rimanenti. 1.02 Time out, resta l'ultimo a ...