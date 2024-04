Pallanuoto - A1 | Pro Recco vince il derby con il Savona ed è sempre più primo Risultati e classifiche della settima giornata

(Di sabato 20 aprile 2024)ed ultimaper il Round Scudetto ed il Round Retrocessione in chiave Serie A1 dial maschile. Turno importante nelle zone altegraduatoria: c’era infatti in scena illigure tra Proe RN, con i campioni d’Italia che confermano ovviamente la vetta con l’ennesimo successo consecutivo. Round Scudetto 7^– sabato 20 aprile De Akker-CC Ortigia 1928 8-8 RN-Pro6-9 – trasmessa in diretta su Rai Sport HD Telimar-Trieste 8-13 Riposa AN Brescia Classifica: Pro57, RN46, AN Brescia 40, CC Ortigia 1928 37, Telimar 28,Trieste 27, De Akker Team 18. Round ...

