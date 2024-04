Pallanuoto - la Pro Recco passa nel finale a Marsiglia e si qualifica alla Final Four di Champions League!

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vittoria nel, soffertissima e pesantissima, perché vale lazione, quella ottenuta dPronel quarto turno dei quarti didella2023-2024 dimaschile: i ligurino in casa dei transalpini delper 10-12. I campioni d’Italia e d’Europa si portano a +8 proprio sui francesi, rendendosi così irraggiungibili a due turni dal termine, festeggiano ilggio del turno e restano da soli al comando del Girone A con 11 punti, uno in più della compagine serba del Novi Beograd. Vincere il raggruppamento significherebbe per la ...

La Plebiscito Padova vince il derby italiano e fa festa in casa della Pallanuoto Trieste nell’ultimo atto della Final Four del l’Euro Cup 2023-2024 di Pallanuoto femminile : le patavine espugnano per 10-8 il fortino delle giuliane ed alzano al cielo la coppa che vale il titolo della seconda ... (oasport)

La Final Four della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile ha visto andare in scena quest’oggi a Barcellona, in Spagna, le semifinali, che hanno decretato le due formazioni che domani andranno a contendersi la maggiore competizione europea per squadre di club. Nel derby catalano il ... (oasport)

La compagine catalana del l’Astralpool Sabadell vince la Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile : la Final Four disputata a Barcellona, in Spagna, assegna alla compagine iberica la maggiore competizione europea per squadre di club. Nella finalissima l’Astralpool Sabadell regola con un ... (oasport)

pallanuoto, Serie C maschile: la Napoli nuoto vince lo scontro diretto con l'Azzurra per 13-8 - Centra la quarta vittoria stagionale la compagine maschile di pallanuoto della Napoli nel campionato di serie C. Tre punti importanti in chiave salvezza che consentono alla formazione flegrea di stacc ...napolimagazine