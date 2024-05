Moglie e marito trovati morti in casa in via Notarbartolo a Palermo in Sicilia: ipotesi omicidio-suicidio , lei era un'agente della polizia municipale Continua a leggere>>

marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo . Ad allertare i vigili del fuoco sarebbe stato un parente, che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dei due. Le ... Continua a leggere>>

Un terrificante caso di omicidio-suicidio a Palermo , ma stavolta non è un femminicidio. Un uomo e una donna, due coniugi sessantenni, sono stati trovati senza vita nella loro casa in via Notarbartolo. I corpi riversi a terra, a tenere in pugno la pistola era la donna, che ha ucciso il marito e poi ... Continua a leggere>>

palermo, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio - La donna, un'ispettrice della polizia locale, avrebbe prima sparato al consorte, un dipendente di banca, per poi puntare la pistola su se stessa e togliersi la vita ... Continua a leggere>>

marito e moglie trovati morti in casa a palermo - Tragedia a palermo. In un appartamento di via Notarbartolo marito e moglie sono stati trovati morti. Al momento la tesi più probabile è quella dell’omicidio-suicidio le cui modalità sono in via di def ... Continua a leggere>>

Via Notarbartolo, lacrime per Pietro e Laura: “Siamo sgomenti” VIDEO - palermo- Nessuno se lo aspettava. Tutti volevano bene a Pietro e Laura. In via Notarbartolo gli occhi dei presenti sono spalancati per un orrendo sentimento di sorpresa che si confronta con una notizi ... Continua a leggere>>