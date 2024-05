Fassino indagato - che succede adesso | In queste ore ; la mossa della difesa

"come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere". Si aggiunge un nuovo tassello nella storia, a tratti surreale, di Piero Fassino. Il deputato Pd, ex sindaco di Torino ed ex segretario dei Democratici di sinistra, è formalmente indagato per furto ...

Continua a leggere>>