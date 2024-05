(Adnkronos) – Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo . Una coppia è stata trovata senza vita . Sul posto ci sono i carabinieri che indagano. A dare l'allarme è stato, come apprende l'Adnkronos, un familiare che non riusciva a contattare i congiunti. —cronacawebinfo@adnkronos.com ... Continua a leggere>>

palermo: omicidio-suicidio, moglie trovata con arma ancora in mano - palermo, 4 mag. (Adnkronos) – Sarebbe stata trovata con la pistola ancora in pugno, Laura Lupo, la vigile urbano di 62 anni rinvenuta senza vita con il marito, il commercialista Pietro Delia di 66 ann

