Israele-Hamas - prima bozza di accordo per il rilascio degli ostaggi

(Di sabato 4 maggio 2024) Gaza, 4 maggio 2024 –avrebbe approvato lafase di unper il, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro dida Gaza tempo 124 giorni, a completamento delle tre fasi che comporrebbero l’intesa. Lo rivela una fonte dicitata dall’emittente israeliana Channel 12, secondo cui le garanzie americane sarebbero state fatte pervenire per il tramite dei mediatori egiziani e qatarini che oggi incontreranno al Cairo esponenti di. L’prevederebbe inoltre la promessa sostenuta dagli Stati Uniti chenon avvierà la prevista operazione nella città meridionale di Rafah, nell’enclave palestinese. L’ultima proposta di ...

Il tecnico rossoblù conferma il rinnovo: "C'è l'accordo verbale, sono felice". L'attaccante islandese in dubbio per la sfida col Milan - Il tecnico rossoblù conferma il rinnovo: "C'è l'accordo verbale, sono felice". L'attaccante islandese in dubbio per la sfida col Milan ... Continua a leggere>>

Media, ok Hamas a liberare primi ostaggi senza fine guerra - Alti funzionari israeliani riferiscono che secondo le prime indicazioni Hamas accetterà di portare a termine la prima fase dell'accordo - il rilascio umanitario di ostaggi - senza un impegno ufficiale ... Continua a leggere>>

Acireale, accordo di programma per lo sviluppo: tra l’Etna e il mare - ACIREALE (CATANIA) – Arrivano otto milioni per la realizzazione di progetti di sviluppo del territorio pubblici e privati inseriti nel progetto pilota presentato da Acireale, ma soprattutto nasce un a ... Continua a leggere>>