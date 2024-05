Guerra - ultime notizie Tregua a Gaz - media | da Hamas ok a prima fase accordo su ostaggi Israele | Non porremo fine alla guerra

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

Ariano, Orizzonti Popolari interroga Cosimo Risi sulla guerra in Ucraina - L'ambasciatore Cosimo Risi sarà ospite ad Ariano lunedì 6 maggio alle ore 18:00, nella sala convegni del Museo Civico e della Ceramica ... Continua a leggere>>

Hamas cede sulla tregua a Gaza: "Ok all'accordo nelle prossime ore" - Stando a quanto riportato media e fonti informate, i terroristi avrebbero accettato la bozza d'intesa con Israele in cambio delle garanzie statunitensi sul ritiro delle Idf da Gaza e lo stop all'attac ... Continua a leggere>>

Ministro Crosetto critica parole di Macron sull’invio di soldati in Ucraina: “Così alza la tensione” - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto di non capire le ultime dichiarazioni del presidente francese Macron, che non ha escluso l'invio di soldati ... Continua a leggere>>