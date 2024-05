CM com – Milan - contatto con Ramadani | Jovic verso il rinnov - cambia l’accordo|Primapagina

(Di venerdì 3 maggio 2024) 2024-05-03 12:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lukae il, avanti insieme. Nelle scorse ore c’è stato unimportante, forse decisivo, tra l’agente dell’attaccante serbo, Fali, e la dirigenza rossonera dove è stata ribadita la comune volontà di andare avanti insieme. Nei prossimi giorni è previsto un nuovoper entrare nella fase operativa nella trattativa per ilo del contratto in scadenza a luglio.O PLURIENNALE- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ilnon eserciterà l’opzione per uno annuale concordata la scorsa estate per Lukama sta lavorando a un nuovo accordo con ...

