Elia Zecchinato ucciso da un’auto contromano a 36 anni Donna indagata per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un trentaseienne travolto equesta mattina, lunedì 29 aprile, mentre era alla guida del suo scooter nella zona industriale di Verona. La persona che lo ha investito è unadi 32che guidavaper, laè stata trasportata in ospedale a Borgo Trento. Lievi le ferite riportate. Nulla da fare per lo scooterista, che invece è morto sul colpo.Leggi anche: Dramma in Gallura, si suicida a 16il ragazzo che nel 2019 denunciò le violenze dei genitori Le dinamiche dell’incidenteè rimasto vittima di un incidenteavvenuto nella zona industriale di Verona, aveva 36. La vittima era ...