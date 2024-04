Presta soccorso in incidente | Carabiniere donna travolta da un’auto | è grave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnoriginaria di Palagianello e in servizio in Basilicata, è rimasta ferita in modomentrevain unstradale. I fatti sono avvenuti sulla Strada Provinciale 3, in territorio di Montescaglioso, dove il militare è intervenuto perrea seguito della collisione tra due auto. Nel mentre è sopraggiunta una terza auto che l’ha. Soccorsa è stata subito trasportata presso l’ospedale di Potenza dove è ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. Immagine di archivioL'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.