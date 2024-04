Incidente Pesaro oggi | schianto frontale tra un camion e un’auto | morta una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Tragicostradalepomeriggio lungo la strada Nazionale che collegaa Urbino, tra le località Cappone e Capponello del comune di Vallefoglia. Per cause ancora in corso di accertamento,mobile condotta da unadi 66 anni ha impattato frontalmente un. L’auto stava procedendo in direzioneUrbino, il mezzo pesante invece si stava dirigendo dalla parte opposta. Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe stata l’auto ad invadere la corsia del. L’autista, in lacrime, ha dichiarato di aver fatto il possibile per evitare l’impatto. Impattoche si è rivelato fatale, l’auto ha percorso decine di metri indietro. La strada è rimasta ...