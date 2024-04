Dalla serie B in poi E c’è il derby Cvd-Sg Fortitudo New Flying Balls e Bologna 2016 obbligati a vincere per sperare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Quali sono i possibili scenari che si stanno profilando per le bolognesi dellaB nei prossimi 80’? Nella Nazionale è caccia al 14° posto per i Newdi coach Augusto Conti, che dopo i due capolavori casalinghi contro Andrea Costa Imola e Ruvo di Puglia, hanno davanti due sfide cruciali per provare a centrare il posizionamento migliore per conseguire il fattore campo ai playout. Un itinerario, almeno sulla carta, alla portata visto che Virtus Padova, Vicenza e Ozzano sono appaiate a quota 22 e dove la differenza la potrebbe fare la classifica avulsa. Per i biancorossi arrivano, in sequenza, prima l’ardua trasferta contro la capolista Roseto (domani alle 18), poi la chiusura casalinga della regular season (domenica 21 alle 18) contro Bisceglie, ad oggi 17ª a -2 dai ‘palloni volanti’. Nell’Interregionale gli occhi sono ...