Bologna 2016 | sfuma il sesto sigillo Francesco Francia | suo il big match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si tinge di rosa il terzultimo referto della regular season di serie B dei New Flying Balls, che dopo il successo contro l’Andrea Costa Imola, piegano anche la corazzata del girone B Ruvo di Puglia e centrano il secondo capolavoro filato in ottica playout: a 80’ dalla fine Ozzano è più che mai padrona del proprio destino e può ancora centrare il 14esimo posto, valevole per il fattore campo nella poule salvezza. In Interregionale si ferma dopo cinque vittorie filate la corsa del, che nel bigal vertice del girone play-in Silver lascia due punti pesantissimi a Montebelluna, che ribalta di un punto la differenza canestri dell’andata: ora serve un’impresa per centrare i playoff. Seconda giornata di poule playoff invece sui campi della serie C e successo clou per ladi ...