Il Bologna 2016 non si ferma più La Francesco Francia parte bene

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pescano la terza sconfitta consecutiva i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che carezzano la vittoria nel ritorno casalingo al Pala Arti Grafiche Reggiani dopo un mese d’assenza, ma sono costretti a cedere i 2 punti a Ravenna: per i ‘palloni volanti’ è lo stop che suggella il penultimo posto nel girone B di serie B in coabitazione con Bisceglie. In Interregionale brinda per la quarta volta consecutiva invece il, che espugna San Bonifacio e conserva il primo posto nel gironcino play-in Silver, aggiungendo un’altra importantissima tessera nel suo mosaico-playoff: perde quota l’Olimpia Castello, ko a Bergamo. La serie C toglie invece i veli sulla post season, con l’inizio del girone playoff e della giostra playout, non senza polemiche per la formula. Prendono subito la testa del girone ai playoff le bolognesi Virtus Medicina e ...