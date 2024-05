Guerra - ultime notizie Medi - ok Hamas a liberare primi ostaggi senza fine guerra Ucrai -a, Zelensky e Poroshenko nella lista dei ricercati di Mosca

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

guerra in Ucraina: cittadini in fuga da Ocheretyne, Mosca abbatte 4 missili Atacms - Il villaggio è stato uno degli ultimi obiettivi delle forze russe nella regione di ... i russi hanno conquistato un “punto d'appoggio” a Ocheretyne, che prima della guerra contava circa tremila ... Continua a leggere>>

guerra Ucraina, Zelensky nella lista dei ricercati di Mosca. Russia abbatte 4 missili Atacms lanciati contro la Crimea - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato inserito nella lista dei ricercati del ministero dell'Interno russo. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che nei suoi confronti è stato aperto un ... Continua a leggere>>

Mosca: "Due nostri bombardieri in volo vicino alla costa Alaska". Il momento in cui due caccia americani li affiancano - Il Cremlino giudica le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina una «tendenza molto pericolosa». Inoltre vede le dichiarazioni del ministro degli Esteri ... Continua a leggere>>