Femminicidio Aosta -Teima sarà estradato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 16.45 La Corte d'Appello di Grenoble,in Francia, ha concesso l'estradizione in Italia di Sohaib, il 21enne italoegiziano sospettato dell'omicidio della sua ragazza, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne. Era stata trovata morta in Val d'ai primi di aprile.era stato arrestato in Francia lo scorso 10 aprile,sulla base del mandato d'arresto europeo spiccato dall'Italia. Il giovane aveva già un divieto di avvicinamento alla ragazza, per atti di violenza domestica.