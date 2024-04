Luna Rossa - prima navigazione a vela dell' AC75 nelle acque di Cagliari in vista dell' America' s Cup - VIDEO

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo il recente varoo scorso 13 aprile, il 20 aprile 2024ha effettuato la suauscita in mare con l', segnando quello che è stato definito il vero “giorno zero” per la nuova avventura del team nella 37^’s Cup. La barca, che in precedenza era stata testata al traino

La Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato in serata che almeno 14 persone sono state uccise in un raid israeliano nel campo profughi di Nur Shams, nel nord della Cisgiordania. "Finora abbiamo ...

Quale divario tra Luna Rossa e New Zealand Bruni: “Differenze in millesimi. Io timoniere Ho l’esperienza…” - Il percorso di avvicinamento verso l'America's Cup 2024 sta entrando definitivamente nel vivo anche per Luna Rossa, che ha varato lo scorso sabato presso ...oasport

Luna Rossa in mare a Cagliari, primi test dopo il varo - Tre giorni dopo il varo del 13 aprile, Luna Rossa ha effettuato il "tow-test" senza albero e vele per fare un check alla struttura dello scafo e controllare tutti gli strumenti e i sistemi di bordo.unionesarda

Coppa America: primi giorni in mare a Cagliari per Luna Rossa - Primi giorni di navigazione nelle acque davanti a Cagliari per il nuovo Ac75 di Luna Rossa. Tre giorni dopo il varo del 13 aprile, Luna Rossa ha effettuato il "tow-test " senza albero e vele per fare ...sportmediaset.mediaset