Vela | Luna Rossa è pronta per la nuova avventura in America’s Cup

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lo scorso 13 aprile, laimbarcazione diè stata ufficialmente varata a Cagliari, al molo Ichnusa. La barca, chiamata AC75, sarà protagonista tra agosto e ottobre solcando le acque di Barcellona da dove partirà la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per garantirsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca dell’Cup. Un successo tanto agognato dal team italiano che riproverà ad assaltare il trono dei più forti. Sperando in un epilogo leggendario., le parole di Patrizio Bertelli: “Timonieri giovani o esperti? Vi dico…” “Dieci barche varate per l’Cup in 25 anni? Il tempo di una vita, il tempo di ...