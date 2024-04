Luna Rossa - il nuovo ruolo da cyclor di Mattia Camboni | Servono 400 watt in 20 minuti

(Di martedì 23 aprile 2024) Sabato 13 aprile è entrato finalmente nel vivo il percorso di avvicinamento diPrada Pirelli verso la 37ma edizione della Coppa America. Presso il molo Ichnusa di Cagliari è stato infatti varato l’AC75 che verrà utilizzato nelle acque catalane di Barcellona a partire da fine agosto per la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per ottenere il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca.di, è stato intervistato da Stefano Vegliani nel corso della consueta rubrica d’approfondimento Sail2U visibile sul canale Youtube di OA Sport: “In questa giornata del varo sono ancor più felice del solito, perché è stata ...

Cagliari, 20 aprile 2024 – prima navigazione a vela per Luna Rossa che prosegue nel suo percorso di rodaggio dell’AC75 varato lo scorso 13 aprile. La barca italiana ha infatti svolto la sua prima sessione di Sea Trial, quello che è stato definito il vero “giorno zero” per la nuova avventura del team a caccia della conquista della 37^ America’s Cup. La prima uscita in mare con il volo sui vecchi foil al traino era servita per effettuare il ... (sport.quotidiano)

Il percorso di avvicinamento verso l’America’s Cup 2024 sta entrando definitivamente nel vivo anche per Luna Rossa , che ha varato lo scorso sabato presso il molo Ichnusa di Cagliari l’AC75 con cui parteciperà alle regate di Barcellona. Si partirà con la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per ottenere la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che ... (oasport)

Dopo il recente varo dello scorso 13 aprile, il 20 aprile 2024 Luna Rossa ha effettuato la sua prima uscita in mare con l'AC75, segnando quello che è stato definito il vero “giorno zero” per la nuova avventura del team nella 37^ America’s Cup. La barca, che in precedenza era stata testata al traino (ilgiornaleditalia)

