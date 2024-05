Renzi pronto per Strasburgo | Mi candido e se eletto andrò all’Europarlamento

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 16:02 Il quadro delle elezioni europee continua a prendere forma. Tra candidature di indipendenti che fanno discutere i partiti, sia avversari che alleati, e discussioni per comprendere quali siano i nomi migliori da inserire in lista, si continua a dibattere anche sulla questione delle candidature di facciata. Se da L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Pd si oppone fermamente all' Autonomia differenziata ed è pronto a mettere in campo qualsiasi forza per fermarla . È aperta la battaglia dem e uno dei terreni di scontro è proprio Roma , luogo in cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , ha convocato 500 amministratori campani tra ...

Uno s contro d'eccezione che potrebbe finire in tribunale : Matteo Renzi contro Lilli Gruber. Almeno questo è quanto si sta profilando. A confermarlo è direttamente il leader di Italia Viva ed ex premier, che annuncia la possibilità di ricorrere ad azioni legali contro la conduttrice di Otto e ...

Elezioni Europee, Matteo renzi si candida a sorpresa, il coordinatore toscano di Iv Nicola Danti si ritira - «È evidente che la regola della doppia preferenza di genere impedisce a me di fare una corsa che possa avere una qualche minima possibilità di competere» ...

renzi: «Mi candido e non truffo gli italiani. Io, se eletto, vado davvero in Europa» - L'intervista a Matteo renzi per «La Stampa» del 1-05-2024 di Alessandro Di Matteo Il leader di Italia Viva prende posto in fondo alla lista di Stati Uniti d'Europa: «A Strasburgo abbiamo bisogno di un ...

Europee: da Meloni a renzi, chi sono i 5 leader in campo - La maggior parte dei leader dei partiti politici italiani (tranne Matteo Salvini, Giuseppe Conte) correranno alle elezioni europee per tirare la ...

