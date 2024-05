Europee - il fucile puntato e pronto a sparare | nuova bufera per i manifesti elettorali di Fiocchi FdI

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Comparire suicolin mano è già di per sé forte. Ma farlo puntandolo nella direzione di chi osserva va oltre. D’altra parte a Pietro, europarlamentare di Fratelli d’Italia, l’idea dev’essere sembrata geniale: da un lato si rivolge alle decine di migliaia di elettori – cacciatori – che verosimilmente lo porteranno per la seconda volta consecutiva sui banchi di Strasburgo; dall’altro – lui che viene dall’omonima famiglia leader nel settore della produzione di cartucce di piccolo calibro – manda un messaggio di normalizzazione nei confronti delle armi. Perché, come si sa, tutto fa brodo. E allora eccosui cartelloni per promuovere un appuntamento elettorale in provincia di Varese mentre imbraccia ilper ...