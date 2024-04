Mi manca il fiato - rimandato due volte a casa dal Pronto soccorso | 65enne di Povoletto Udine muore per embolia polmonare

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sentiva ilrgli, per questo si era recato innon una, ma duenell’arco di 48 ore. In entrambi i casi, tuttavia, era stato. I sintomi erano tornati nei due giorni successivi, e quando aveva capito di aver davvero bisogno di cure era già troppo tardi: l’uomo, 65 anni di), non ha mai raggiunto l’ospedale ed è morto in ambulanza. Per accertare le cause del decesso la moglie e la figlia hanno presentato una querela. La Procura diadesso indaga per omicidio colposo: in particolare nel mirino degli inquirenti ci sono due cardiologi e un medico del locale. La Procura ha inoltre disposto un’autopsia, che è ...

