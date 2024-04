Atletica - Federico Riva firma una zampata sui 1500 a Huelva | quinto italiano di sempre Zenoni precede Sabbatini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)ha offerto una prestazione rilevante al Meeting di, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il mezzofondista si è infatti migliorato di oltre due secondi suimetri in Spagna, diventanto ildisulla distanza con il crono di 3:34.35. Il romano, già primatista indoor durante l’inverno (poi battuto da Ossama Meslek), ha concluso in seconda posizione alle spalle del norvegese Narve Gilje Nordas (3:34.11 per il bronzo iridato in sala) e davanti al francese Jimmy Gressier (3:36.11 per il primatista europeo di 5 km e 10 km). Sulla scia di Nordas,infila Gressier ai duecento dal traguardo e riesce anche a scalzare il norvegese che però ...