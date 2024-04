Atletica - Federico Riva si migliora nei 1500 | 3 | 34 35 a Huelva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024)sidi oltre due secondi neimetri a, in Spagna e diventa il quinto italiano di sempre. Secondo posto in 3:34.35 per l’azzurro che chiude alle spalle solamente del norvegese bronzo mondiale in carica Narve Gilje Nordas, primo in 3:34.11. Terzo posto per il francese Jimmy Gressier (3:36.11). “A parte il vento, un po’ di pioggia e i ‘pugni’ tutta la gara – le parole di– direi un ottimo inizio”. Ora nelle liste all time, davanti aci sono soltanto il primatista italiano Gennaro Di Napoli (3:32.78), Pietro Arese (3:33.11), Mohad Abdikadar (3:33.79) e Ossama Meslek (3:33.92). Decimo posto proprio per Mohad Abdikadar (Aeronautica) con 3:38.73, mentre è tredicesimo Joao Bussotti (Esercito) con 3:41.87. Al femminile, la migliore ...