Adrian Newey risponde ad Hamilton | Io in Ferrari? Per ora mi fermo

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Le ‘invenzioni’ dialla corte della Rossa? Forse bisognerà aspettare ancora tanto, perché il progettista dei record – per il momento - declina l’invito’ dia venire inl’anno prossimo. “É molto gentile da parte sua, sono molto lusingato –il 62enne inglese -. Al momento voglio prendermi una piccola pausa e poi vediamo che succede".è stato intercettato a Miami da Martin Brundle per gli inglesi di ‘Sky Sports F1’. "La Formula Uno consuma tutto, sono ormai in questo mondo da un po' - racconta - Il 2021 è stato un anno davvero impegnativo, da un lato la lotta serrata con la Mercedes e dall'altro il lavoro sulla RB18 per la stagione successiva. A un certo punto, come diceva Forrest Gump, mi sono ...