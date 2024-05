Horner gela la Ferrari svelando il futuro di Adrian Newey | “Ho sentito tante speculazioni”

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel corso del weekend del GP di Miami della Formula 1 2024 il team principal della Red Bull Christianha svelato quello che a suo dire sarà ildi: una rivelazione che non fa piacere ai tifosi della

Le nuove accuse contenute nel dossier di 19 pagine pubblicato online, rischiano di abbattersi come un’altra tempesta sul team principal della Red Bull Christian Horner . A ciò si è aggiunta anche l’accesissima discussione con Jos Verstappen , padre del campione del mondo, durante il Gp del Bahrain. ... Continua a leggere>>

Adrian Newey lascerà la Red Bull al termine della stagione 2024. La notizia non è ufficiale, ma è una voce sempre più accreditata, riporta da autorevoli voci internazionali, AutoMotorSport e BBC e rilanciata da vari media italiani. Newey , il genio della F1, il progettista che con le sue... Continua a leggere>>

Red Bull, c’è davvero una clausola nel contratto di Verstappen legata all’addio di Newey - Christian horner ha risposto alle voci che vedrebbero una presunta clausola presente nel contratto di Max Verstappen legata ad Adrian Newey. Continua a leggere>>

F1. Newey via dalla Red Bull, horner: “Si prenderà una pausa, poi si vedrà se andrà in Ferrari” - Christian horner commenta l’addio di Adrian Newey alla Red Bull. Secondo il team principal il progettista si prenderà una pausa e poi, forse, tornerà in pista ... Continua a leggere>>

Caso Newey, horner parla per la prima volta: sconforto Ferrari o parole…Caso Newey, horner parla per la prima volta: sconforto Ferrari o parole… - horner parla per la prima volta dopo l'addio alla Red Bull di Adrian Newey: parole di circostanza o dichiarazioni che fanno tremare Ferrari Continua a leggere>>