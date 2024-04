A Taranto parte BES-T Community in Best Practice

(Di martedì 30 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoA favore dei minori die provincia da oggi c’è la rete del Progetto “BES-Tin” che intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative. L’iniziativa sarà presentata alla comunità in un evento pubblico che si terrà, alle ore 17.30 di venerdì 3 maggio, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di. “BES-Tin” è un progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in particolare mediante il Bando “Tutti Inclusi”. Il progetto intende favorire l’inclusione di ...

Il Museo Archeologico di taranto apre al pubblico i suoi depositi, con i pezzi più votati dal pubblico - Con le teche di Temporary Art, la neodirettrice Falzone porta i seimila reperti "nascosti" del MarTA alla luce ...

