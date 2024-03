Incidenti prima dell’incontro Manduria – Novoli | emessi due Daspo da parte del Questore di Taranto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha notificato il provvedimento diemesso daldiMassimo Gambino nei confronti di due sostenitori delCalcio ritenuti presunti responsabili deglicon la tifoseria delavvenutidi calcio dello scorso 14 gennaio che vide opposte le due Squadre. Come si ricorderà il 14 gennaio scorso a poca distanza dallo stadio di Savadi calciole opposte tifoserie si fronteggiarono violentemente. Le immediate indagini del personale del locale Commissariato e della Digos dipermisero di individuare una decina di tifosi della ...

